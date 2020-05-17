Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile TGB'lerde rapor verme süreleri uzatıldı - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresinin 1 ay ek süre ile 30 Haziran'a uzatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alındığı hatırlatıldı. Aynı şekilde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açıldığı belirtildi. Bu çerçevede bakanlık, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresini değiştirdi. En geç mayıs ayı içinde bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarına 1 ay ek süre tanındı. Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi.

'TESLİM SÜRELERİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI'