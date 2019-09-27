Son Dakika Haberleri: Ar-Ge yapmayan üniversiteye kontenjan sınırı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ar-Ge yapmayan üniversiteye kontenjan sınırı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz.

Ar-Ge yapmayan üniversiteye kontenjan sınırı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:27:38. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ar-Ge yapmayan üniversiteye kontenjan sınırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]