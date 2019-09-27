Ar-Ge yapmayan üniversiteye kontenjan sınırı
1 saat önce
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda gayret göstermeyen vakıf üniversitelerimizin kontenjan artış taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bir sistem getiriyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:41
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