Son Dakika Haberleri: Ar-Ge'ye bu yıl 15 milyar lira ödenek ayrıldı
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Ar-Ge'ye bu yıl 15 milyar lira ödenek ayrıldı

42 dakika önce

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 13 milyar 24 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl için ise 15 milyar 597 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

Ar-Ge'ye bu yıl 15 milyar lira ödenek ayrıldı, System.String[]
Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 13 milyar 24 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl için ise 15 milyar 597 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:37 
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