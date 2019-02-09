Son Dakika Haberleri: Ar ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu Mu?

Ar ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu Mu?

1 saat önce

AR ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu mu? LG G8 3D Ön Kamerası ile Apple'ın FACEID Teknolojisiyle mücadele edecek.

Ar ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu Mu?, System.String[]
AR ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu mu?


LG G8 3D Ön Kamerası ile Apple'ın FACEID Teknolojisiyle mücadele edecek. 

LG, bir sonraki amiral gemisi telefonunun tüm ayrıntılarını henüz göstermeye hazır değil, ancak bu gece G8 ThinQ'nun öne bakan kamerasında göreceğimiz teknolojiyi ortaya koydu. Infineon tarafından üretilen "Time of Flight" görüntü sensörünü cihazına dahil ederek LG; Apple'ın FaceID gibi diğer çözümlerinden daha az güç kullanırken, her türlü aydınlatma koşulunda yüz tanıma, artırılmış gerçeklik ve daha iyi özçekimler gibi özellikler sağlayabileceğini iddia ediyor.

LG G8 3D Ön Kamerası Temassız Telefon Vaadinin Anahtarı mı?


Apple'ın FaceID için kullandığı TrueDepth teknolojisi, binlerce lazer noktasını yansıttığı Xbox 360 Kinect'te gördüklerimize benzemesine rağmen, olayların nerede olduğunu bulmak için yansımayı kullanıyor, "Time of Flight"  Microsoft'un daha iyi sonuçlar alacağını umduğu teknoloji ve Xbox One Kinect cihazı, IR ışığını bir konumdan yansıttığı şekilde yakalayarak doğru sonuçlar veriyor. Apple'ın iPhone'un arkaya bakan kamerasına uygulamayı düşündüğü konusunda söylentiler vardı, ancak söyledikleri konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, cihazın mevcut çift kamera kurulumunun yeterli olacağını söyleyerek bunun olmayacağını belirtiyor.

Yine de LG G8 bu teknolojiyi kullanan ilk cihaz olmayacak, Infineon Real3 Çipini daha önce Lenovo'nun Project Tango-Phab2'de görülmüştü. Daha sonra ise 2 Çinli Marka Vivo Nex Dual Display Edition ve Honor View 20 modelinde gördük.

LG'nin belki de sözünü ettiği "Goodbye Touch" Temassız Telefonda

kullanılacak teknoloji budur. LG'nin ikincil ekran söylentileri ve daha diğerleri için 24 Şubat'ı beklemek durumundayız.
LG

LG G8 3D Ön Kamerası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:15 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Teknoloji
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