Son Dakika Haberleri: Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek
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Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

7 saat önce

İçişleri Bakanlığından, "Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, " Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.

Teröristin Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, "Yabancı terörist savaşçı, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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