Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığından, " Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.

Teröristin Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, "Yabancı terörist savaşçı, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.