Son Dakika Haberleri: Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması
Son Dakika Güncel Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması

Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması

25 dakika önce

Bursa Barosundan, dün bir kadın avukatın ara buluculuk görüşmesi sırasında rehin alınmasına ilişkin, "Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin, güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde...

Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması, System.String[]

Bursa Barosundan, dün bir kadın avukatın ara buluculuk görüşmesi sırasında rehin alınmasına ilişkin, "Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin, güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir." açıklamasında bulunuldu.

Barodan yapılan açıklamaya göre, avukat İlknur Nazlı Gökyıldız, dün işveren belediyeyi temsilen taraf vekili olarak belediyenin eski çalışanı S.Y. ile iş davası kapsamında zorunlu ara buluculuk görüşmesi için ara bulucu meslektaşının ofisinde bir araya geldi.

Görüşme sırasında Gökyıldız'ı falçatayla rehin alan S.Y, odadakileri çıkararak yaklaşık 10 dakika boyunca avukatı rehin tuttu.

Avukatlık bürosunun bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine falçatayı bırakan S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, "silahla hürriyeti tahdit ve kamu görevini yaptırmamak, görevli memura mukavemet" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Ara buluculuk görüşme odaları adliye binaları içinde planlanmalı"

Avukatların baktıkları davalarla, uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmemesi ve toplumda bu yönde oluşan algıya zemin hazırlayan kararlardan vazgeçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği ara buluculuk görüşmelerinin güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak ara buluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir. İş merkezleri ve plazalarda, avukatın mesleki çalışmalarını gerçekleştirdiği ofislerde veya yasal altyapısı olmayan ara buluculuk merkezlerinde görüşme yapılması güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığının ara buluculuğu özendirme, zorunlu ara buluculuk kapsamını arttırma çabaları yanında, bir an önce yasal altyapısını oluşturarak ara buluculuk görüşme odalarının adliye binaları içinde planlanması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Son olayda meslektaşımız ve başka hiç kimsenin yaralanmamış olması, ayrıca saldırganın tutuklanmış olması tesellimizdir."

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı Bursa E Tipi Cezaevi'nde mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 14:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ara buluculuk görüşmesinde avukatın rehin alınması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]