Ara Güler anısına

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1 saat önce
Güler'in çektiği eski İstanbul fotoğrafları ile kendisine ait fotoğraflar yer alıyor.
Güler'in çektiği eski İstanbul fotoğrafları ile kendisine ait fotoğraflar yer alıyor. Sergi, Karaköy Tünel'de Kasım ayının sonuna kadar 07: 00 – 22: 45 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:19
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