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Ara Güler anısına

1 saat önce

Güler'in çektiği eski İstanbul fotoğrafları ile kendisine ait fotoğraflar yer alıyor.

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Güler'in çektiği eski İstanbul fotoğrafları ile kendisine ait fotoğraflar yer alıyor. Sergi, Karaköy Tünel'de Kasım ayının sonuna kadar 07: 00 – 22: 45 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Karaköy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:19 
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