"Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı" Sergi Açılışı - Son Dakika

Bodrum Deniz Müzesi tarafından her sene düzenlenen "Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri" kapsamında Bodrum Deniz Müzesi ve Ara Güler Müzesi iş birliği ile oluşturulan "Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı" sergisi 16 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bodrum'da Mausolos Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçı müzesi olan Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği birçok sergi ve iş birliğine bir yenisini daha ekledi. Bodrum Deniz Müzesi; Halikarnas Balıkçısı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısının manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökoavalı ve diğer bağışçıların bağışları ile zengin bir arşiv sunuyor. Bodrum Deniz Müzesi ve Ara Güler Müzesi iş birliğindeki "Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı" sergisi 16 Nisan'da Bodrumlularla buluşuyor.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın doğumunun 132. yılı kapsamında Ara Güler'in çektiği 20 adet özel portre serisi Bodrum'da gün yüzüne çıkarıyor.

Ara Güler ve Halikarnas Balıkçısı'nın uzun yıllara yayılan dostluklarını yansıtan sergide, Halikarnas Balıkçısı'nın Samim Kocagöz ve Hüsamettin Bozok gibi edebiyatçılarla çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra kontakt baskılar, Halikarnas Balıkçısı'nın Ara Güler'e yazdığı mektup ve Ara Güler'e ithaf ettiği fotoğraf da görülebilir.

''Balıkçı Yaşıyor''temasıyla Bodrum Deniz Müzesi tarafından düzenlenen birçok programı barındıran anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı" sergisi, 16 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bodrum Mausolos Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Hakkında:

2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçirilen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye'nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bir bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. 16 Haziran 2018'de,Ara Güler'in 90'ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada'da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler'in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.