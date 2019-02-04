Ara Güler Belgeselinin Prömiyeri İran'da Yapıldı - Tahran

- Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyer "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin gösterimi Belgeseli hazırlayan Coşkun Aral'ın açıklamaları "Ara Güler Universal" projesinin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette'nin açıklamaları İranlı foto muhabiri Seyfullah...

- Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyer

"Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin gösterimi

Belgeseli hazırlayan Coşkun Aral'ın açıklamaları

"Ara Güler Universal" projesinin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette'nin açıklamaları

İranlı foto muhabiri Seyfullah Semendiyan'ın açıklamaları Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin prömiyeri İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.



Güler'in eserleri için hazırlanan "Ara Güler Universal" projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan "Kayıp Tarihin Anısı" sergisi kapsamında Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyere İranlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Belgeselde Ara Güler, kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor.



Prömiyerin ardından Ara Güler için düzenlenen panelde konuşan "Ara Güler Universal" projesinin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette, belgeselin duygu yüklü ve çok başarılı olduğunu belirterek, insanlara ne kadar fazla şey gösterilebilirse o kadar iyi olacağını ve bunun da fotoğraf, video ve belgesel ile mümkün olduğunu söyledi.



İranlı foto muhabiri Seyfullah Semendiyan da belgeselde Ara Güler'in kendi hayatını anlattığını ve bu tür çalışmaların çok nadir görüldüğünü dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın

El Salvador'un Başına Osmanlı Torunu Nayib Bukele Geçiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Referanduma Gidiyor!

Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı