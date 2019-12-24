'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika Magazin

'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü, System.String[]

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor.


Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler'in Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler'i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu'nun, İstanbul'un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul'dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.


Sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Ara Güler, Beyoğlu, Taksim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor
CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

Son Dakika Haberleri
23:40 Ünü oyuncu Hazal Kaya, oğlu ile çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin
22:03 Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti! Kan donduran detaylar - Son Dakika Magazin
20:41 İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Magazin
20:23 Bir anne daha Esra Erol'da evladına kavuştu - Son Dakika Magazin
19:45 Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]