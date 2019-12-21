Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 23 Aralık'ta Taksim'de açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 23 Aralık'ta Taksim'de açılacak - Son Dakika

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 23 Aralık'ta Taksim'de açılacak

6 saat önce

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda hazırlanan Dijital Gösterim Merkezi'nde, "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi", 23 Aralık Pazartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 23 Aralık'ta Taksim'de açılacak, System.String[]

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda hazırlanan Dijital Gösterim Merkezi'nde, "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi", 23 Aralık Pazartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2019 Ara Güler Yılı" münasebetiyle düzenlenen sergide ömrünü işine ve fotoğrafa adamış, ulusal ve uluslararası arenada büyük saygı duyulan sanatçı bilinmeyen yönleriyle yakından tanıtılacak. Ara Güler'in hayatı ve yaptıklarından kesitler ile 2 milyonu aşkın fotoğraftan daha önce hiç görülmemiş çok özel kareler de etkinlikte yer alacak.

Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi", "Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı"ndan biri olarak tanımlanan büyük efsane Güler, Dijital Gösterim Merkezi'nde eserleriyle anılacak. Usta sanatçının, birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenecek.

Sergide, Ara Güler'in çekim yaptığı sanatçılarla poz verdiği, Güler'in iş yaptığı uluslararası kurumlar ve röportaj yaptığı ünlü sanatçılar ile siyaset dünyasından çeşitli politikacılarla göründüğü, sanatçı tarafından keşfedilen tarihi alanların yer aldığı, Güler'in fotoğraf dünyasına ait özel anlarını gösteren fotoğraflar yer alacak. Ünlü sanatçıların ve politikacıların portreleri, dini mekanlar ve ritüellerden özel fotoğraflar,

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar,

Güler'in aile ve çocukluk-gençlik fotoğrafları ile dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına da sergide yer verilecek.

Taksim Meydanı'nda 23 Aralık Pazartesi günü açılacak sergi, 29 Aralık Pazar gününe kadar 11.00-22.00 saatleri arasında görülebilecek.

Ara Güler, Taksim, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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