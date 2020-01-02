Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika Magazin

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar uzatıldı

6 saat önce

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezinde açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ni bir hafta boyunca 20 bin kişi ziyaret etti.

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar uzatıldı, System.String[]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezinde açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ni bir hafta boyunca 20 bin kişi ziyaret etti.


"2019 Ara Güler Yılı" dolayısıyla düzenlenen ve Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi, günlük olarak yaklaşık 2 bin 500 kişi gezdi.


Usta fotoğrafçının çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğrafının yer aldığı sergide, Güler'in birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.


Yarın kapanması planlanan sergi, 9 Ocak'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ara Güler, Taksim, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Son Dakika Haberleri
23:00 Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin
20:42 MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu - Son Dakika Magazin
20:27 Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
20:18 6 aydır kayıp olan, 15 yaşında hamile kalan Özgenur kurtarıldı - Son Dakika Magazin
18:42 Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]