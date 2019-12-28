"Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi'ne sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika

"Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi

6 saat önce

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi", 6 günde yaklaşık 18 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi", 6 günde yaklaşık 18 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde 23 Aralık'ta kapılarını açan sergide, projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Günlük yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen sergide, Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğrafı yer alıyor.

Usta sanatçının birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kentin farklı bölgelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret edilen sergi, farklı yaş grubundaki sanatseverler tarafından geziliyor.

Ara Güler'in fotoğraf dünyasına ait özel anlarını gösteren fotoğrafların da yer aldığı sergi, yarın saat 22.00'ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

Ara Güler, Aralık, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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