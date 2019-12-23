Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi Taksim'de açıldı - Son Dakika

Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler'in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda Dijital Gösterim Merkezi'nde, "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.



Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi" nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler'in eserleri Taksim'deki Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçilere sunuldu. Birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



29 Aralık Pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek



Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekanlar, ritüeller, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler'in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.



"Ara Güler İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir değeriydi"



Ara Güler'in Türkiye için çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ara Güler'in anısına onun tematik fotoğraflarını dijital bir ortamda sergiliyoruz. Bugünden itibaren bütün İstanbulluların ziyaretine açıktır. Ben inanıyorum ki bu sergi Ara Güler'i daha iyi anlamak, bu toprağı, ülkeyi anlamak konusunda bir fırsat. Ara Güler, Beyoğlu'muzun önemli bir değeridir. Bizim de yıllarca önce tanışıklığımız var ve kendisi İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir değeriydi. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü vardı, savunduğu değerler vardı ve bu topraklara olan bağlılığı onu daha da değerli kılıyor. Bugün bu sergide eski İstanbul'dan fotoğrafları var, dünyanın ünlülerine dair fotoğrafları var, dünyanın dört bir yanında yaşananlara dair yaşanmışlıklara dair fotoğrafları var. Fotoğraf dijital bir ortamda sunulduğu için insanı içine çeken, bir anda Ara Güler'in yanında kendinizi hissediyorsunuz. Onun size kendini anlattığını hissediyorsunuz. O bakımdan farklı bir teknikle de bu fotoğraflar dijital ortamda sunulduğu için daha da bir ilgi çekici" diye konuştu. - İSTANBUL