Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığınca, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, 2018'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", İtalya'nın başkenti Roma'da açıldı.

Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından 5'inci durak olan Roma'nın tarihi kent merkezinde yer alan Trastevere Müzesi'nde İtalyan sanatseverlerle buluşacak olan serginin açılış törenine, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Roma Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk ve eşi Diana Şahenk'in yanı sıra başkentteki, iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, bu sergi düzenlemesinde emeği geçenlere ve iş birliğinden ötürü Roma Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Esenli, "Tarihi akışı içerisinde her daim Roma ile bağlantısı olan İstanbul'un, İstanbul aşığı fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in kadrajından Roma'ya getiriyoruz. Bu kültürel faaliyetlerin ülkelerimiz ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de bu serginin oluşumunda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli'ye, Trastevere Müzesine, Roma Belediyesine, Ara Güler arşivini açan Doğuş Grubu'na ve serginin 5. durağında kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

"Ara Güler, Türkiye'de herkes tarafından sevilen biriydi" diyen Alptekin, kendisi yaşamını yitirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı olarak eserlerini tüm dünyaya taşıma kararı aldıklarını anlattı.

Roma Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo da İstanbul'a ilk kez 1979 yılında gittiğini ve çok sevdiğini bu nedenle de bu sergiye ayrı bir gözle baktığını ifade ederek, "Bu çok güzel bir sergi. Ben de daha önce gittiğim için İstanbul'u hoş duygularla anımsıyorum. İstanbul, bugün de güçlü şekilde farklı kültürlerin buluşma yeri olma özelliği barındırıyor." dedi.

-Büyükelçi Göktaş: "Bu sergi 3 açıdan önemli"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ara Güler, bizim uluslararası ün yapmış sanatçılarımızdan birisi. Yaklaşık 1,5 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ama bıraktığı eserleriyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

Büyükelçi Göktaş, Roma'nın merkezinde böylesine önemli bir müzede Ara Güler'in eserlerinin sergilenmiş olmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bu serginin 3 açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci, hiç kuşkusuz; Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir katkı. İkincisi; bu sergi İtalyanların da Ara Güler'i yakinen tanımalarını sağlayacak, üçüncüsü ise bu sergi, bizim aynı zamanda 82 milyon olarak birbirimizi çok sevdiğimizi, birbirimizle gayet iyi kenetlendiğimizi, vatandaşlık paydasında buluşabildiğimizin en önemli göstergesi. Nitekim, Ara Güler'in bu sergisinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor olmasının altını çizmek istiyorum. Gerçekten takdire şayan bir proje. Dolayısıyla burada emeği geçen herkesi bu vesileyle tebrik ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından konuklara, Türkiye'den getirilen yöresel tatlar ikram edildi.

Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Sergi, 30 Ocak-3 Mayıs'ta tarihi Trastevere Müzesi'nde gezilebilecek.