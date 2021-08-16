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Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı - Son Dakika

Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı

16.08.2021 13:57
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı, System.String[]

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı.

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı.

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler' 93'üncü yaş gününde Galata Kulesi'nde ziyarete açılacak sergiyle anıldı. Siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen sergide, Ara Güler'in açıklamalarıyla birlikte teşhire sunulan 75 siyah beyaz fotoğraf yer aldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un katıldı. Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları oldu. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Başkan Yıldız sergiyi gezerek Ara Güler'i yad etti.

"Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık"

Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler'in sergisinde olmanın son derece mutluluk verici olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Galata Kulesi, bakanlık olarak Beyoğlu Belediyesi ile iş birliği içerisinde oluşturduğumuz Beyoğlu Kültür Yolu' isimli kültür rotasının en önemli restorasyonlarından en önemli noktalarından bir tanesi oldu. Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği ve Dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler'in sergisinde olmak son derece mutluluk verici. 93'üncü doğum gününde de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak doğum gününde de onu anmak ve eserlerini toplumumuza hatırlatmaya devam etmek istedik. Kültür Yolu Projemiz Galata'dan başlayan Beyoğlu'ndaki en önemli kültürel noktalarından geçerek İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde taçlanan son derece kıymetli bir rota. Beyoğlu her zaman için İstanbul'un kültür ve sanat anlamında önemli bir merkezi" dedi.

"Tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek"

Ara Güler'in kendi hayatında her karesini mükemmel bir biçimde doldurduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Yavuz, "Ara Güler'in Galata Kulesi etrafındaki sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafesinde selamlaştığımız ve sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz. Gözlerimiz kendisini arıyor. Ama fotoğraflarıyla misyonunu, vizyonunu insanlara yansıtmaya devam ediyoruz. Bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğraflarına ev sahipliği yaptık. Ara Güler kendi hayatında da her karesini mükemmel bir biçimde doldurdu. Bizlere özellikle de genç sanatçılara çok örnek bir ömür bıraktı. Ara Güler, her bir eşsiz eser niteliğindeki fotoğraflarıyla yaşamaya ve onun değimiyle tarihi makinesiyle yazan foto muhabiri olarak yaşamaya devam edecek. Kendisini şahsi olarak da tanıyan birisi olarak da saygı ve rahmetle anıyorum. Sergimizi 29 Ekim'e kadar ziyaret etmek mümkün olacak" ifadelerinde bulundu.

"Ressamlara meydan okurcasına ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan usta"

Ara Güler'in ikametgahında böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli bulduğunu ifade eden, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu toprakların çocuğu olan Ara Güler'i doğum gününde onun fotoğraflarıyla, onun Anadolu'yu anlatan Türkiye'yi ve İstanbul'u anlatan fotoğraflarıyla yad ettik. Ara Güler'in ikametgahın da böyle bir serginin açılmış olmasını çok değerli buluyorum. Bu toprağın insanını ve İstanbul'u anlatan bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına siyahla beyaz, ışıkla gölgeyi mükemmel bir şekilde yakalayan ustayı rahmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Sergi Ekim sonuna kadar Galata Kulesinin 3'üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı
Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı

Galata Kulesi, Ara Güler, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ara Güler fotoğraf sergisi Galata Kulesi'nde açıldı - Son Dakika


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