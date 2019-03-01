Ara Güler'in Adı Yaşatılacak
34 dakika önce
Yalova'da, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Ara Güler'in Anısına Öğrencilerin Objektifinden Yalova'dan İnsan Kareleri" konulu ortaokul ve lise öğrencileri arası fotoğraf yarışması düzenliyor.
Yalova
'da, Kaşgarlı Mahmut
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, " Ara Güler
'in Anısına Öğrencilerin Objektifinden Yalova'dan İnsan Kareleri" konulu ortaokul ve lise öğrencileri arası fotoğraf yarışması düzenliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yayın ve İletişim Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmaya Yalova genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri iştirak edebilecek. Yalova'nın güzelliklerini arka planda yansıtmak kaydıyla, insan ile ilgili durum ve davranışlar karelere yansıtılacak. Yarışmanın son katılma tarihi ise 30 Nisan. Yarışmaya en fazla 4 adet fotoğrafla katılınabilecek. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye ise yarın gram altın ödülü verileceği, yarışmanın sonuçları 9 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi. - YALOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:08 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi