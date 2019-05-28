Ara Güler'in dünya turuna çıkan fotoğrafları Paris'te
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Fotoğraf tarihinin efsane isimlerinden Ara Güler'in 17 Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybetmesinden sonra ilk Paris sergisi 25 Mayıs'ta Polka Galeri'de açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38
Fotoğraf tarihinin efsane isimlerinden Ara Güler'in 17 Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybetmesinden sonra ilk Paris sergisi 25 Mayıs'ta Polka Galeri'de açıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Ara Güler Müzesi ve Polka Galeri işbirliği ile Fransa'nın başkentinde açılan sergi 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, 2020 yılına kadar devam edecek uluslararası bir programın ikinci ayağını oluşturuyor.
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