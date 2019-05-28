Son Dakika Haberleri: Ara Güler'in dünya turuna çıkan fotoğrafları Paris'te
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Ara Güler'in dünya turuna çıkan fotoğrafları Paris'te

21 dakika önce

Fotoğraf tarihinin efsane isimlerinden Ara Güler'in 17 Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybetmesinden sonra ilk Paris sergisi 25 Mayıs'ta Polka Galeri'de açıldı.

Ara Güler'in dünya turuna çıkan fotoğrafları Paris'te, System.String[]
Fotoğraf tarihinin efsane isimlerinden Ara Güler'in 17 Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybetmesinden sonra ilk Paris sergisi 25 Mayıs'ta Polka Galeri'de açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Ara Güler Müzesi ve Polka Galeri işbirliği ile Fransa'nın başkentinde açılan sergi 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, 2020 yılına kadar devam edecek uluslararası bir programın ikinci ayağını oluşturuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38 
Paris, Ara Güler, Dünya
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