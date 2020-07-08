Ara Güler'in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Ara Güler'in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, yeniden ziyarete açıldı.

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ' Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, yeniden ziyarete açıldı. Randevu alarak sanat merkezine gelen sanat severler, sergideki Ara Güler'in fotoğrafları, yazıları ve kişisel eşyalarından oluşan 700'ün üzerindeki eseri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gezebiliyor. Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, Güler'in 1950-1980 yılları arasında daha önce sergilenmemiş olan İzmir fotoğrafları oldu.

Arkas Sanat Merkezi'nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nce (AGAVAM) Ara Güler Müzesi'nin iş birliğiyle düzenlenen, 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, koronavirüs nedeniyle bir süre ziyarete kapandı. Bu süreçte sergiyi gezmek isteyenler eserleri, sanat merkezinin sitesindeki 3D turla görebildi. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle, Ara Güler'in 700'ün üzerinde fotoğraf, yazı ve kişisel eşyasının bulunduğu sergi, 1 Temmuz'da sanat severlerin ziyaretine yeniden açıldı. Randevu alınıp, aynı anda en fazla 4 kişinin, 30 dakika süreyle gezebildiği sergiye, ateş ölçümü yapılmadan ve maske takılmadan girilemiyor.

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Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları ve Güler'in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğrafları oldu. Güler'in gözünden 1950, 1960, 1970 ve 1980'li yıllara ait sergilenmemiş İzmir fotoğrafları ile Efes başta olmak üzere Agora, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içindeki değişimini gösteren orijinal siyah beyaz karanlık oda fotoğraflar da ilk kez sergilendi.

Öte yandan, sergide Ara Güler'in basın kartları, el yazıları ve eserlerini ortaya çıkaran fotoğraf makineleri de bulunuyor.

'GÜNDE 20-25 RANDEVU ALIYORUZ'

Tüm tedbirlerin alınarak serginin tekrar açıldığını aktaran Sergi Direktörü Müjde Unustası, "Sergide Ara Güler'in yaşamına ait çok sayıda fotoğraf ve belge yer alıyor. Gençlik yıllarında edebiyat çalışmaları, şahsi arşivinden basın kartları, stampalar da var. Hayatı boyunca çok çok önemli kişilerin fotoğraflarını çekmiş. 'Yeryüzünde 7 İz' isimli koleksiyonda, uluslararası kültür sanat dünyasından Picasso, Salvador Dali gibi isimlerin de bulunduğu fotoğraflar var. '100 Yüz Seçkisi'nde ise Türk edebiyatının çok değerli 100 ismine ait portreler var. Yavuz Zırhlısını konu alan bir belgesel de sergide izlenebiliyor. Her türlü önlemi alarak, ziyaretçilerimizi bu eserlerle buluşturuyoruz. Ziyaret için epey talep alıyoruz. Günlük ziyaretçi sayımız eskiden binin üzerindeydi fakat şu an bu sayıyı günde 20-25 randevuyla kısıtladık" dedi.


Ara Güler, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ara Güler'in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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