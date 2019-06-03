Ara Güler’in izinde İstanbul…
1 saat önce
İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyle Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor.
İstanbul Modern
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08
, Ara Güler
Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyle Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. Sergi, 17 Kasım'a kadar görülebiliyor.
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