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Ara Güler’in izinde İstanbul…

1 saat önce

İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyle Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor.

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İstanbul Modern, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyle Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. Sergi, 17 Kasım'a kadar görülebiliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08 
İstanbul Modern, Ara Güler, İstanbul, Ekonomi
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