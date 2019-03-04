Ara Güler'in objektifinden keşfettiği antik kent Aphrodisias
40 dakika önce
Doğuş Grubu'nun, Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi, Ara Güler'in keşfettiği antik kent 'Aphrodisias' sanatseverlerle buluştu.
Doğuş Grubu
'nun, Ara Güler
ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi, Ara Güler'in keşfettiği antik kent 'Aphrodisias' sanatseverlerle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:15
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