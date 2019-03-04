Son Dakika Haberleri: Ara Güler'in objektifinden keşfettiği antik kent Aphrodisias

Ara Güler'in objektifinden keşfettiği antik kent Aphrodisias

40 dakika önce

Doğuş Grubu'nun, Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi, Ara Güler'in keşfettiği antik kent 'Aphrodisias' sanatseverlerle buluştu.

Ara Güler'in objektifinden keşfettiği antik kent Aphrodisias, System.String[]
Doğuş Grubu'nun, Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi, Ara Güler'in keşfettiği antik kent 'Aphrodisias' sanatseverlerle buluştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:15 

Doğuş Grubu, Ara Güler, Ekonomi
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