Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması - Son Dakika
Üye Girişi

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

01.10.2021 18:49
Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders PlanlanmasıSayın Öğretim Elemanları,Ders ekleme-bırakma dönemi bitimiyle birlikte, ara sınav, quiz ve ek derslerin planlanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sınav ve Ek Ders Planlama" Modülü kullanıma açılmıştır.

Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması

Sayın Öğretim Elemanları,

Ders ekleme-bırakma dönemi bitimiyle birlikte, ara sınav, quiz ve ek derslerin planlanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan "Sınav ve Ek Ders Planlama" Modülü kullanıma açılmıştır. Bu modül sayesinde, derse kayıtlı öğrencilerin uygun olan zamanlarını görüntüleyerek ara sınav, quiz ve ek ders planlaması dersi sunan öğretim elemanları tarafından yapılabilmektedir. Modüle Diğer İşlemler à Sınav ve Ek Ders Planlama menüsünden ulaşabilirsiniz.

Ara sınav, quiz ve ek ders planlamalarında öğrenci uygunluğunun kontrol edilerek Sınav ve Ek Ders Planlama Modülüne girilmesi zorunludur. Ara sınav, quiz ve ek ders planlamaları, derslerin ilk günü ile son günü arasında yapılabilir. Modül işlem yapma zamanına göre öncelik verme prensibi ile çalışmakta olduğundan, birden fazla şubesi olan ve tüm şubeler için ortak bir zamanda ara sınav, quiz veya ek ders planı yapılacak olan dersler için planlamaların mümkün olduğunca erken yapılması önerilir. Hafta içi 8. 40-18. 40 arası yapılacak planlamalarda herhangi bir onay mekanizması bulunmamaktadır. Hafta içi saat 18: 40 sonrası ve hafta sonu için yapılan planlamalarda ise ancak ilgili Dekan/Müdür onayı ile planlama yapılabilir. Dekan/Müdür tarafından üç gün içerisinde onaylanmayan talepler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilerek, SIS üzerinden ilgili dersin öğretim elemanının ÖZÜ e-posta adresine bildirilir. Ara sınav programlama ile ilgili kurallar PROS_OH_420_05 Ara Sınav Programlama Prosedürü ile belirlenmektedir. Prosedürlere MyOZU aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Öğrenci Hizmetleri

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:28 Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber
18:57 İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı
18:42 Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun
17:57 Ankara'da feci ölüm! Minibüsün altında uyutulan 2,5 yaşındaki Elif, babasının aracı hareket ettirmesiyle ezildi
17:59 AK Parti'de ikinci Cahit Özkan vakası yaşanabilir! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle topun ağzında
17:54 İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönem başlatıyor! Kaza yapan sürücüye ders, kazaya karışan araçlara özel denetim yapılacak
17:53 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için çalışmalarına başladı
17:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi?
17:32 İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek
17:25 Fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçirdi! Personelin ani müdahalesi ile duran kalp tekrar çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 19:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ara Sınav, Quiz ve Ek Ders Planlanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement