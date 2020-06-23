Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Son Dakika

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi -Eskişehir'de yağmur hayatı felç etti Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

- Eskişehir'de yağmur hayatı felç etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve ESTİM Toptancılar Sitesi'nde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi.

"Giderlerimiz çalışmıyor yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor"

Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Köseler, "Şu an giderlerimiz çalışmıyor ve Eskişehir'imiz Avrupa'da birinci şehir. Sadece ana caddelere değil ara sokaklara da bakmak gerekiyor. Yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama ara sokaklarda göremiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan meteorolojik verilere göre, ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir, Yayalar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 14:53 Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:58 İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 02:08:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]