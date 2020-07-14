Ara sokaklar sıkıştırılmış betonla yenileniyor - Son Dakika

Hakkari Belediyesi, "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Projesi" kapsamında, ara sokakları sıkıştırılmış betonla yeniliyor.

Sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunan belediye, kentin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda ara sokaklardaki yolları sıkıştırılmış beton ile yenileyen belediye, ayrıca 9 kilometrelik yolda asfalt çalışması yürütecek.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.

Burada, gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, belediye olarak Hakkari halkının huzuru ve mutluluğu için her türlü hizmeti yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalarla Hakkari'nin daha güzel bir şehir olacağını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Cadde ve sokaklarımızda asfalt ve sıkıştırılmış beton yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu betonu denemiştik, üzerinden bir kış geçti ve bozulmadı. Bu senede inşallah sokak aralarımızı beton yapıyoruz. Ayrıca 9 kilometre civarında asfaltımız var. Tabi bunların yanında Mir Kalesi, Zap projemiz, yine şehir içerisindeki durak, cadde giydirme projemiz var. '2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi' çerçevesinde 25 projemiz devam ediyor. İnşallah Hakkari daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir olacak."