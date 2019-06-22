Son Dakika Haberleri: Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

- Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, ara sokakta hızlı gittiği iddia edilen bir araç önce bir otomobile ardından elektrik direğine çarptı.

- Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, ara sokakta hızlı gittiği iddia edilen bir araç önce bir otomobile ardından elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Cumhuriyet Mahallesi Plevne Caddesi ile Didem Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. İddialara göre Didem Sokak'ta hızlı ilerleyen Havva F. Yönetimindeki 59 AAD 834 plakalı araç, Hamza U. Yönetimindeki 19 U 5659 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan Havva F. yönetimindeki araç ardından köşe başındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Kadın sürücü yaralandı
Kazada özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu öğrenilen Havva F. yaralanırken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın sürücü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ara sokakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, Yerel
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