Kaza, saat 10.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Eşi ve oğluyla karşı kaldırıma geçmek isteyen Zekiye Demirel'e, iddiaya göre süratle gelen Enes K. (19) idaresindeki 06 AC 0594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Demirel, yere düşerek yaralandı.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ara sokakta otomobilin çarptığı Zekiye, savrularak yaralandı - Son Dakika

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