Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Muratdede Mahallesi'nde kontrolsüz şekilde ara sokaktan ana yola çıkan plakası alınamayan hafif ticari araç, saat 20.00 sıralarında Çağrı Çakıcı'nın (23) kullandığı 20 AAR 620 plakalı motosiklette çarptı.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çakıcı, yaralandı. Kazaya neden olan hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Çakıcı'nın durumunu iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜYÜ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletteki kişi hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce savrularak yola düşerken, araç sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Görüntüleri izleyen polis, aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.