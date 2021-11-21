Ara tatil hem öğrencilerin hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Ara tatil nedeniyle çocuklarıyla Bolu'daki otel ve konaklama tesislerine akın eden aileler eğlenceli vakit geçirirken, turizmciler de tam doluluk oranıyla hizmet vermenin mutluluğunu yaşadı.

Doğal güzellikleri, tabiat parkları, gölleri ve konaklama imkanlarıyla yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bolu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı.

Karacasu Beldesi ile Mudurnu ilçesindeki termal tesislerin yanı sıra doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki oteller ve konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Aileleriyle doğa ile iç içe tatil yapan öğrenciler, kentte bulunan tabiat ve milli parkların yanı sıra Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki konaklar ile tarihi yapıları ziyaret etti, ata ve faytona bindi, bol bol yürüyüş yaptı.

Termal tesislerde konaklayan öğrenciler ise sıcak su havuzlarında aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

"Ara tatil yüzümüzü güldürdü"

Abant Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren bir otelin satış ve pazarlama müdürü Hikmet Yeşilkaya, AA muhabirine, tatilcilerin ara tatilde bölgeye çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların Bolu ve Abant'ı çok özlediğini dile getiren Yeşilkaya, "Ara tatil, biz otelcilerin de turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Otelimizde doluluk oranı yüzde 100 dolaylarında. Gelen konuklarımız sadece otelde ya da Abant'ta kalmıyor. Bölgemizin diğer destinasyonlarını da geziyorlar. Tamamen doluyuz. Bu, turizmcileri çok sevindirdi." dedi.

Yeşilkaya, ara tatilde bölgeye gelen misafirlerin 4 mevsimi aynı anda yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Abant'ta 4 mevsimi yaşıyoruz. 5 gün önce kar yağdı. Daha sonra güneşli ve yağmurlu hava vardı. Bolu'muza yakışır bir ev sahipliğinde konuklarımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca, otel olarak bölgemizdeki diğer lokasyonlar ve otellere de yönlendirmeler yapıyoruz. Bolu kış, termal ve inanç olmak üzere turizmin tüm kanallarını içinde barındıran bir il. Bundan dolayı çok şanslı bir iliz. Gelen konuklarımız, kahvaltı ve akşam yemeği arasında gün içerisinde gezmeye gidiyorlar."

"Ciddi anlamda misafir ağırlamaktayız"

Karacasu Beldesinde faaliyet gösteren bir termal tesisin işletme müdürü İbrahim Yüksel de ara tatilin başlamasıyla yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Tesislerinin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Yüksel, "Şu anda tesisimiz dolu durumda. Ciddi anlamda misafir ağırlamaktayız. Misafirlerimiz termal turizmin yanında Bolu'daki doğal güzellikleri de görme imkanı buluyor. Abant, Yedigöller gibi yerleri ziyaret ediyorlar. Ciddi anlamda talep almaktayız." diye konuştu.

Ara tatili geçirmek için İstanbul'dan ailesiyle Abant'a gelen ilkokul öğrencisi Mehmet Aras Akça ise tatilinin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini belirterek, "Gezintiye çıktık, ATV kiraladık. Abant'ı çok beğendim." ifadelerini kullandı.