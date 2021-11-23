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Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi - Son Dakika

Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi

23.11.2021 11:00

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerin ara tatilden beklentilerinin karşılandığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerin ara tatilden beklentilerinin karşılandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verildi. Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulan ara tatili değerlendirmek isteyen tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, AA muhabirine, geçen yıla göre bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Ülkeye yurt dışından turist gelmeye devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, iç pazarda da önemli bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Eğitimde 9 günü bulan bir ara tatil döneminin yaşandığını dile getiren Bağlıkaya, yerli turistin de bu tür tatilleri en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti. Ara tatildeki hareketliliğin turizmcileri de mutlu ettiğini anlatan Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Ara tatilde Antalya'da doluluk oranları çok iyi, açık olan otellerde yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Bu dönemde kültür, Karadeniz, Kapadokya, Güneydoğu turları da önemli ölçüde satıldı. Turizmcilerin ara tatilden beklentileri karşılanmış durumda. Şu anda gayet iyi gidiyor."

Firuz Bağlıkaya, yerli turist için yaz dönemine yönelik erken rezervasyon kampanyalarının başladığını da belirtti.

"Ara tatil bize çok iyi geldi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da "ara tatil" döneminin 3 yıldır devam ettiğini ve bu dönemlerde iç turizmin hareketlendiğini söyledi.

Ara tatilde özellikle tarihi ve turistik yerlerde Kapadokya'da, sahildeki otellerde ciddi doluluk oranlarına ulaşıldığını dile getiren Atmaca, "Beklenenin üstünde bir hareketlilik yaşadık. Ara tatil bize çok iyi geldi, iç pazara ciddi hareketlilik getirdi." dedi.

Atmaca, aynı hareketliliği yarı yıl ve diğer ara tatil döneminde de beklediklerini kaydetti.

Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi
Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi
Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi
Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi

milli eğitim bakanlığı, Ara tatil, Türkiye, turist, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ara tatil iç turizmi hareketlendirdi - Son Dakika


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