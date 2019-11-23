Okullara bu sene getirilen "Ara tatil" uygulaması, yaşam ve eğlence merkezlerini doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul Eyüp'teki İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne gelen?öğrenci ve veliler, hayvanat bahçesi, dev akvaryum, ters çatı ve zipline keyfini yaşadı.

Okullarda bu yıl ilk defa 9 gün?uygulanan "Ara tatil", Tema Park, Jungle İstanbul hayvanat bahçesi, Joypark, Ters Çatı ve Zipline gibi farklı zevklere hitap eden eğlence alanlarıyla hizmet veren İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ne ilgiyi artırdı.

"Son derece yoğun ilgi gördük"

İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, eğlence perakendesi alanında ayrışmış bir merkez olduklarını belirterek, insanların eğlenceyi daha fazla aradığı tatil dönemlerinde giriş sayılarında ciddi artışlar görüldüğünü kaydetti.

Baştürk, "Normalde kasım ayına göre karşılaştırdığımızda yüzde 50- 60'a kadar artan ziyaretçi rakamlarına ulaştık. Çocuklu aile ziyaretçi sayısında ise yüzde 100'e yakın artış görüldü. Kasım 2019 hedefimiz ise 1,5 milyon misafir ağırlamak." diyen Baştürk, "Ülkemizde ilk kez uygulanan 9 günlük tatilde son derece yoğun ilgi gördük. Hem İstanbul'dan hem de farklı illerden alışveriş merkezimize ziyaretler gerçekleştiğini görüyoruz. Havaların da biraz iyi gitmesi açıkçası açık alışveriş merkezlerinde, cadde alışveriş merkezlerinde performansı yükseltti." değerlendirmesini yaptı.

Kaliteli zaman geçirme imkanı

İsfanbul'un misafirlerine farklı deneyimler vadeden eğlence merkezlerine değinen Baştürk, günümüz şartlarında ailelerin kaliteli zaman geçirme ihtiyacı hissettiğini söyledi.

İsfanbul'un ailelere 2-3 saat de olsa kaliteli zaman geçirme imkanı sunduğunu ifade eden Baştürk, şunları kaydetti:

"Küçük bir havyanat bahçemiz var. Jungle İstanbul. Burada yaklaşık 400 kadar farklı hayvana, 100 kadar farklı türe insanların yaklaşabildikleri, dönem dönem dokunabildikleri bir ortamımız var. Şehir içindeki en uzun zipline hattını İsfanbul AVM'de kurduk. Zipline, 500 metrelik bir mesafe içerisinde 70 kilometrelik hıza çıkılabiliyor.

Bir ters çatımız var, burada da normal bir ev içerisindeki her şey ters olarak yerleştirilmiş halde. Burada da insanlar yerçekimi olmasaydı nasıl bir ortam olurdu, bunu deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Büyük bir eğlence merkezimiz var, aile eğlence merkezimiz var. Klasik eğlence merkezlerindeki ünitelerin yanı sıra bu ünitelerimiz var. Bunlar 365 gün açık olan üniteler.

Bunun yanı sıra özel günlere spesifik etkinlikler yapıyoruz. Bu tatilde 9 gün boyunca her gün etkinlikler yaptık. Kukla tiyatroları, çeşitli atölye çalışmaları yaptık. Dolayısıyla hem ücretli hem ücretsiz misafirlerimiz geldiklerinde burada deneyimleyebilecekleri ortamlar yaratıyoruz."

Baştürk, ücretsiz tramvay, gölet ve doğal alanlarını misafirlerin hizmetine sunduklarını belirterek, tatilin bitimine kadar ücretli-ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

"En çok ilgimi balıklar çekti"

Çeşitli hayvanların bulunduğu Jungle İstanbul'u gezen 11?yaşındaki Ada Okumuşoğlu, eşsiz bir deneyim yaşadığını ifade ederek, "Biz sömestir tatiline geldik. İlk defa geliyorum İstanbul'a, Antalya'dan geldik. Çok güzel hayvanlar var, yılanlar, balıklar var. En çok ilgimi balıklar çekti, yarasa vardı. Kesinlikle gezilmesi gereken bir yer." diye konuştu.

10 yaşındaki Derin Ertuğral, tatilin bitmek üzere olduğunu belirterek, bundan dolayı bir parça üzüldüğünü söyledi.

İzmir'den ailesiyle "Ara tatil"?nedeniyle İstanbul'a geldiklerini belirten Ertuğral, "İstanbul'u ve tarihi yapısını sevdiğim için İstanbul'a geldim. Burası da ilgimi çekti. En çok yılanlar ve balıklar ilgimi çekti. Onların buradaki hayatları ve dışarıdaki hayatlarını okumak benim için güzel bir şey. Köpekbalıklarını görmemiştim, onları da gördüm. Benim için de bir değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.?

Ertuğral, diğer arkadaşlarına da İsfanbul'u ziyaret etmelerini önereceğini söyledi.