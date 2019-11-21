Ara tatil ödevini

Edirne 75. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eda Garip, ara tatilde öğretmeni tarafından verilen "Anne ile iş yerinde bir gün geçirme" etkinliği ödevi kapsamında Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan annesi Nevin Garip'le birlikte Edirne Belediye Meclisi'nin bütçe toplantısına katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yönetimindeki meclis toplantısına annesiyle birlikte katılan Eda Garip, toplantıyı dikkatle şekilde izleyip, öğretmeni tarafından "Anne ile iş yerinde bir gün geçirme" etkinliğini başarıyla tamamladı.

İlk kez bir meclis toplantısına katılmanın heyecanını yaşayan Eda Garip, öğretmeni tarafından verilen ödevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Meclis toplantısında yeni şeyler öğrendiğini belirten Garip, "Benim için güzel bir deneyim oldu. Ara tatilde öğretmenimin verdiği etkinlikleri de güzel şekilde yapıyorum. Annemle iş yerinde bir gün geçirmekte güzeldi." dedi.

Anne Nevin Garip ise kızının ödevi için iş yerine geldiği gün tesadüfi olarak meclis toplantısının olduğunu dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığı bir etkinlik programı yayınlamış ve o programın içinde anne ile iş yerinde bir gün geçirme etkinliği de vardı. Bugünde kızım benimle iş yerime geldi. Tesadüf olarak bugünde Edirne Belediye Meclis Toplantısı vardı ve meclise katıldı benimle. İlk kez bir meclis toplantısına katılma heyecanı yaşadı. Burada güzel şeyler öğrendi." diye konuştu.

Eda Garip ve annesi Nevin Garip toplantı sonunda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.