'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir' - Son Dakika

'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'

19.12.2020 11:03
'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, ikinci dönem yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılabileceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, ikinci dönem yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılabileceğini belirtti. İlhan, "Ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 2020- 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yaparak, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Geldiğimiz noktada elbette okulların açılıp açılmayacağını değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

'VAKALARIN YOĞUN OLMADIĞI İLLERDE BAŞLAYABİLİR'Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.'ARA TATİLDEN SONRA PEYDERPEY AÇMAK DOĞRU'Aşılama şemasında öğretmenlerin ikinci öncelikli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. İlhan, "Öğretmenlerin aşılanması yoluyla eğitimde daha olumlu bir ortam oluşturulabilir düşüncesindeyim. EBA zaten devam edecek, çocukların okula gelmesi zaten zorunlu tutulmuyor, biliyorsunuz. Vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra onlar da yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü EBA üzerinden olabilir, haftada belli günler gidilebilir. Eylül-Ekim ayındaki süreç tekrar devam edebilir. Yılbaşından sonra değerlendirilip ara tatilden sonra okulları peyderpey açmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Aşılama da başlayacak, kısıtlamalarımız da etkisini gösteriyor, daha olumlu bir tablo olacağını düşünüyorum şubat başında" ifadesini kullandı.ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Prof. Dr. İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'
'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir' - Son Dakika


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