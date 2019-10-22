Son Dakika Haberleri: Ara Tatil Turizmcilerin yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Ara Tatil Turizmcilerin yüzünü güldürdü

Ara Tatil Turizmcilerin yüzünü güldürdü

1 saat önce

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019'da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde.

Ara Tatil Turizmcilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından Eylül ayında ders başı yaptı. Yaklaşık iki aylık bir eğitim sürecinden sonra ise gözler bu yıl uygulamaya konulan ara tatil uygulamasına çevrildi. Bu tatil eğitim sektörünü olduğu kadar birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor.

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:08 Kaynak: Bültenler
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