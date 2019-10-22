Ara Tatil Turizmcilerin yüzünü güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından Eylül ayında ders başı yaptı. Yaklaşık iki aylık bir eğitim sürecinden sonra ise gözler bu yıl uygulamaya konulan ara tatil uygulamasına çevrildi. Bu tatil eğitim sektörünü olduğu kadar birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor.