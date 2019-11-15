Ara tatilde aileler termal tesisleri tercih ediyor

YALOVA - Öğrenciler ilk ara tatile bugün çıkıyor. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak olan çocuklarının stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.

Karaderili Şirketler Grubu Terma City CEO'su Tevfik Talas, ara tatile yönelik rezervasyonların sürdüğünü aktararak, ara tatil sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini söyledi.

Talas,"Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu sene uyguladığı plan çerçevesinde, hem sömestre öncesinde hem sonrasında birer haftalık ara tatiller uygulamasına başladı. Bunun ilk bölümü hafta sonları ile birlikte 18-25 Kasım arası olacak mevsim itibari ile ailelerin çocuklarıyla birlikte tatillerini termal tesislerde geçirmek istediklerini görüyoruz. Bunların içerisinde tabi ki gençler ve eğitimde olan çocuklar var. Veliler bu fırsatı değerlendirip yazın sahil boyunda yaptıkları tatili bu dönemde termal de geçirmek için bizlere müracaatlarını yaptılar. Bu tatil döneminden bizim gibi diğer tesislerde katkı gördüler. Tesisimizde ara tatil için şu anda yüzde 80-85 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 95 -100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatil sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde 9 gün geçirmek isteyen ailelerimiz için ayrıca zengin yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimize gelen talepler ve ilgiden mutluyuz. Ara tatil dönemini tam kapasite karşılayacağız. Termal ilçesinin ihtiyacını, 2 bin 200 yatak kapasiteli en büyük tesisi olarak yüzde 50 karşılıyoruz" dedi.