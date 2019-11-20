Son Dakika Haberleri: Ara tatilde hem ders çalışıp hem çobanlık yapıyor
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Ara tatilde hem ders çalışıp hem çobanlık yapıyor

6 saat önce

Ara tatilde hem ders çalışıp hem çobanlık yapıyorADIYAMAN - Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki Yüksel, ara tatilde hem ders çalışıp hem de babasına yardımcı olabilmek için çobanlık yapıyor.

Ara tatilde hem ders çalışıp hem çobanlık yapıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki Yüksel, ara tatilde hem ders çalışıp hem de babasına yardımcı olabilmek için çobanlık yapıyor.

Adıyaman Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrenci olan 15 yaşındaki Yüksel Gökdemir, Samsat ilçesi Uzuntepe köyü Ağaköy mezrasında oturan ve hayvancılık yapan babası Aziz Gökdemir'e yardım etmek için köye geldi. Babasının yerine hayvanları otlatan Yüksel Gökdemir, her fırsatta elinden düşürmediği kitabını açarak soru çözüyor.

Hayvanları otlatırken, açık havada ders çalışmanın zevkli olduğunu söyleyen 9. sınıf öğrencisi Yüksel Gökdemir, öğrencilerin boş zamanının olmadığını, her fırsatta ders çalışması, soru çözmesi veya kitap okuması gerektiğini söyledi.

Yüksel Gökdemir, "Ben Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Burada babam çobanlık yapıyor. Bunlar kendi koyunlarımız. Babamın işlerinden dolayı tatilde kendilerinin yapına geldim. Boş zamanlarımda güneşin önünde ders çalışıyorum" diye konuştu.

Ara tatilde hem ders çalışıp hem çobanlık yapıyor

Anadolu Lisesi, Aziz Gökdemir, Adıyaman, Samsat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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