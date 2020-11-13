Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler

13.11.2020 16:34
Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler, System.String[]

Eğitim öğretim yılının ilk çeyreği bugün sona erdi.

Eğitim öğretim yılının ilk çeyreği bugün sona erdi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Lise Koordinatörü Aydın Ataş ara tatile çıkacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Çevrimiçi olarak başlayıp yarı yüz yüze yarı çevrimiçi sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk çeyreği bitti. 23 Kasım'a kadar tatilde olacak öğrencilere İSTEK Okulları Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Aydın Ataş kısa molayı keyifle geçirmelerini sağlayacak önerilerde bulundu.

"EKSİKLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRELİM"

Derslerde öğrenilen pek çok yeni bilgi ve beceriden eksik kalanları veya tam anlaşılmayanları bulup tekrar gözden geçirmek gerektiğini belirten Ataş, "Gerekiyorsa daha iyi anlamak için pekiştirici çalışmalar yapmak, yeni konuların işlenmediği bu dönemde çok daha kolay olacaktır. Bu çalışmalar, yeni çeyrek döneme daha hazır olmanızı sağlayacak ve dersleri daha da kolay anlamanıza yardım edecektir" dedi.

"ETKİNLİKLERİMİZİ PLANLAYALIM"

"Dokuz günlük ara için bir başka önerimiz ise en başından bu dönemde neler yapmak istediğinizi düşünmeniz olacak" diyen Lise PDR Koordinatörü Aydın Ataş, "Örneğin, 'Ara tatil sonrasında neleri yapmış olmak size iyi gelir?' diye düşünerek bunlar için plan yapmaya çalışabilirsiniz. Planınızda hem eğlenmenizi, hem dinlenmenizi, hem de kendinizi geliştirmenizi sağlayan etkinliklere yer verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"UYKU VE EGZERSİZ DÜZENİMİZE DİKKAT EDELİM"

Aydın Ataş, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgının ilk döneminde gece uyku saatleri oldukça değişken olabiliyordu. İlk çeyrek dönemde nispeten bu düzeni biraz daha oturtmuştuk. Ancak bu ara tatilde de uykunuzu düzenli tutmaya ve gece uyuma alışkanlığınızı yitirmemeye dikkat edin. İyi ve kaliteli bir uyku, zindelik için çok yararlıdır. Aynı zamanda bedensel aktivite de zinde kalmak için gereklidir. En azından öğlenden sonraları yarım saatlik yürüyüşler, açık havaya çıkma, spor vb. bazı aktiviteler yapmak da çok yararlı olacaktır. Ara tatil dönemi, salgın önlemlerini unutmadan sosyalleşmek için ideal bir zaman dilimidir. Ancak sohbet etmek için de olsa oyun oynamak için de olsa bilgisayar başında uzun süreler geçirmemeye dikkat etmenizi öneriyoruz. Uzun süre ekran başında oturmanın bedensel ve zihinsel yorgunlukla omurga ve eklem bozukluklarına yol açabildiğini unutmayınız."

"HOBİLERİMİZE ZAMAN AYIRALIM"

Hobilere zaman ayırmak gerektiğini belirten Aydın Ataş,

"İlginizi çeken bir hobi faaliyetiyle ilgilenmek, araştırma yapmak, kitap veya dergi okumak gibi faaliyetlere zaman ayırınız. Kitap seçerken Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinizin derslerde yararlandığı ve sizlerin okuması beklenen güdümlü kitaplar listesinden de yararlanabilirsiniz" dedi.

"EVİMİZDE VE AİLEMİZLE ZAMAN GEÇİRELİM"

Aile üyelerine zaman ayırıp onlarla yakından ilgilenmek gerektiğini belirten Aydın Ataş, " Böylelikle hem eğlenir ve mutlu hisseder hem de enerjinizi yeniden tazeleme olanağı bulursunuz. Ev içi işlerde sorumluluk alarak sofrayı toplamak, odanızı düzenli ve temiz tutmak, yemekte masayı hazırlamak, kaldırmak veya bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirmek gibi ev işlerinde diğer aile üyelerine yardım etmeniz hem ilişkilerinizi güçlendirecek hem de sizlere iyi gelecek faaliyetlerdir. Ayrıca, başka insanlara, canlılara yardım etmek kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan önemli bir adımdır. Bu kısa molada salgın tedbirlerini elden bırakmadan insanlara, hayvanlara ve çevreye yönelik bu tip faaliyetler için de zaman ayırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler

Aydın, Kitap, Kasım, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei