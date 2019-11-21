Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.

Kağıt, baston ve çeşitli materyallere ebru sanatını işleyen Cumali Birol, Bitlis Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenleri ebru sanatı konusunda bilgilendirdi.

Birol, yaptığı açıklamada, ebru sanatını öğretmenlere motivasyon olsun diye öğretmeye başladıklarını belirterek, "Ebruyu baston üstüne işledik. Bu güne kadar öğretmenlerimiz bunu görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun devamını geleceğini umuyoruz. Bu tarz motivasyonların ülkemize ve öğretmenlerimize çok ihtiyacı var."