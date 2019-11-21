Son Dakika Haberleri: Ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi
Son Dakika Güncel Ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi - Son Dakika

Ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi

6 saat önce

Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.

Bitlis'te hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı ara tatilde, öğretmenlere ebru sanatı eğitimi de veriliyor.

Kağıt, baston ve çeşitli materyallere ebru sanatını işleyen Cumali Birol, Bitlis Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenleri ebru sanatı konusunda bilgilendirdi.

Birol, yaptığı açıklamada, ebru sanatını öğretmenlere motivasyon olsun diye öğretmeye başladıklarını belirterek, "Ebruyu baston üstüne işledik. Bu güne kadar öğretmenlerimiz bunu görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun devamını geleceğini umuyoruz. Bu tarz motivasyonların ülkemize ve öğretmenlerimize çok ihtiyacı var."

Ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ara tatilde öğretmenlere ebru sanatı eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]