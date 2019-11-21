Ara tatilde STEM ve ahşap atölye kursları

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı STEM Kursları ve Ahşap Atölyesinde öğretmenler, yeteneklerini geliştiriyor.



2019 1. Dönem Ara tatil döneminin başlamasıyla öğretmenler, çeşitli hizmet içi eğitim programlarında eğitimler alarak yeteneklerini tamamlıyor. Burada çeşitli proje tasarımları öğrenen öğretmenler, öğrenmiş oldukları bilgi ve tecrübeleri öğrencileriyle paylaşacak. Daha sonra öğrencilerin yeni projeler üreterek bireysel yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.



STEM Kursları ve ahşap Tasarım atölyelerinde verilecek olan eğitimler ile üretim kültürünün aşılandığı, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. - ADIYAMAN