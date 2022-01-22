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Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı - Son Dakika

Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı

22.01.2022 11:58
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde artan vaka sayılarının, okulların ara tatile girmesiyle özellikle çocuklar arasında bulaşı azaltacağını söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde artan vaka sayılarının, okulların ara tatile girmesiyle özellikle çocuklar arasında bulaşı azaltacağını söyledi. Tatile gidecek ailelere de uyarılarda bulunan Doğan, "Aileler içinde tatil dürtüsünün oluşması, maalesef olumsuz etkileri de getirebilir. 'Maske, mesafe, hijyen' diyoruz; altın standart" dedi.

Türkiye'de 'Omicron' varyantıyla vaka sayıları artışa geçerken, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Mustafa Doğan, okulların ara tatile girmesiyle bulaşın azalacağını söyledi. Tatile gidecek ailelere tedbir uyarısında bulunan Doğan, "Talihsiz bir mevsimdeyiz. Özellikle kış döneminde diğer virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarının sayısında artış olur. Bu da algıda birtakım değişiklik getirir. 'Ben Covid miyim yoksa grip miyim?'. Vatandaşların büyük çoğunluğu bunu grip lehine olarak yorumlayıp hastalığın daha hızlı yayılmasına da sebebiyet verebilmekte. O nedenle semptomu olan tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe, hijyen kurallarına uyumunu çok ısrarla rica ediyoruz. Okulların tatile girmesi çocuklar arasındaki bulaşı azaltacaktır fakat aileler içinde bir tatil dürtüsünün oluşması, maalesef olumsuz etkileri de getirebilir. 'Maske, mesafe, hijyen' diyoruz; altın standart" diye konuştu.

'OMİCRON KLİNİK BULGULARDA DEĞİŞİKLİK GETİRDİ''Omicron' varyantı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Doğan, şunları söyledi:  "Koronavirüs sık mutasyona uğrayan ve mutasyonlar neticesinde yeni varyantların ortaya çıktığı bir virüs grubudur. Yeni çıkan varyantlar hastalığın şiddetinde artışa neden olabildiği gibi azalmasına da neden olabilir. 'Omicron' varyantı yeni birtakım özellikleriyle dikkat çekmekte. Nedir en önemli özelliği? Hızlı bir bulaş yeteneği kazanması fakat hastalık şiddetinde de önceki varyantlara göre daha bir azalmayla seyretmektedir fakat hastalığın klinik bulgularında da birtakım değişiklikler getirdi. Önceki varyantlarda görmediğimiz veya daha az gördüğümüz şiddetli bir boğaz ağrısı, bir bademcik enfeksiyonu gibi ya da ses kısıklığı ya da ishal gibi semptomlar, 'Omicron' varyantında daha ön plana çıkabilmekte. Vatandaşlarımız önceli semptomlara karşı daha bilgili olduğu için bunu yanlış yorumlayıp veya 'Benim boğazım ağrıyor' diyerek Covid olma olasılığını kendi zihninde dışlayabilmekte. Bu nedenle bu şekilde semptomu olan vatandaşlarımızın testlerini yaptırmalarını, bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve ilk semptom itibarıyla da mutlak suretle kendilerini izolasyona almalarını öneriyoruz. Test sonucu negatif olarak sonuçlandıktan sonra izolasyon kaldırılabilir."EKRAN SÜRESİNE DİKKATÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Aydın ise ara tatile girilmesiyle vaka sayılarında azalma beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ara tatilin başlaması ile birlikte son zamanlarda sıklığı oldukça artan influenza, domuz gribi ve Covid-19 vakalarında bir seyrelme bekliyoruz çünkü okullardaki temas tatille birlikte biraz daha azalacak. Fakat velileri, aileleri bekleyen en önemli tehlike belki de çocuklar evlerde daha fazla vakit geçireceği için ekran teması daha fazla, ekran önündeki süre daha fazla artacaktır. Biz polikliniğimizde de sıkça görüyoruz. Son zamanlarda ekran kullanımının artışıyla birlikte bazı hastalıkların sıklığında artış mevcut. Özellikle ekran başında yemek yeme ve hareket azlığına bağlı obezite, dikkat eksikliği, öfke kontrol sorunları, uyku problemleri, göz sağlığı ile ilgili sorunlar, göz kuruluğu, omurga eğriliği, bel boyun ağrıları gibi birçok risk çocukları bekliyor. Bu anlamda velilerin dikkat etmesi gereken çocukların ekran önünde geçirdiği süreyi mümkün olduğunca kısıtlamak ve maruz kaldıkları içeriklerin yaşına uygunluğunu mutlaka denetlemek olmalı. Onlara inatlaşmadan, ekran dışında alternatifler sunmaları önem arz ediyor. Özellikle fiziksel aktiviteleri artırmak çocuklara çok faydalı olacaktır. Kitap okumaya yönlendirmek onlara örnek olmak bu konuda ve velilerin de anne babaların da ekran önünde çok fazla süre geçirmeyerek çocuklara örnek olması gerekiyor. Aynı zamanda çocukların gelişimi için ekranlar yerine akranlarıyla vakit geçirebileceği eğlenceli aktivitelere katılımlarının sağlanması da ara tatilde onların gelişimini destekleyecektir."


Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı
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Devlet Hastanesi, Mustafa Doğan, Omicron, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ara tatilde velilere 'tedbir' uyarısı - Son Dakika
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