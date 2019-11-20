Son Dakika Haberleri: Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu
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Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tarihi, turistik, doğal ve sportif alanlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tarihi, turistik, doğal ve sportif alanlar dikkat çekmeye devam ediyor.


Eskişehir merkezinde eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruşları tarafından gezilecek yerler arasında sıkça tercih edilen İnönü, bu kez Oklubal Sabri Kahvecioğlu ve Eskişehir Barbaros İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinden oluşan 60 kişilik bir grup tarafından ziyaret edildi. İnönü Oklubal Sabri Kahvecioğlu ve Eskişehir Barbaros İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, Mesleki Çalışma programları kapsamında 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa tarafından karargah olarak kullanılan daha sonra İnönü Belediyesi tarafından müzeye çevrilen İnönü Savaşları Karargah Müzesi'ni gezdiler. Burada 1. ve 2. İnönü Savaşları hakkında bilgi alan ve savaşta kullanılan ve günümüze kadar saklanılan araç gereçleri inceleyen öğretmenler daha sonra doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülen İnler Mağaralarını, Açık Fay Hattı ile Alçengel ve Aladdin Cami'yi gezerek ziyaretlerini tamamladılar.


Öğretmenler, ilçe merkezinde yapacağınız kısa bir gezi güzergahı ile önemli yeryüzü şekillerinden olan Açık Fay Hattı ve İnler Mağaralarını, Alçengel ve Aladdin Camiİ ile Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini, Karargah Müzesi ile Cumhuriyetin ilk zaferi olan İnönü Zaferi ve hatıralarını görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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