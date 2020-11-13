Ara tatilin de gözdesi Bodrum - Son Dakika

Ara tatilin de gözdesi Bodrum

13.11.2020 16:15
Ara tatilin de gözdesi Bodrum, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitime bir haftalık ara verileceğini açıklamasının ardından, turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketlilik başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitime bir haftalık ara verileceğini açıklamasının ardından, turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketlilik başladı. Koronavirüs endişesi ve İzmir depreminin yarattığı tedirginlik nedeniyle de geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih ederek ilçeye yerleşenlerin sayısı artarken, sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşların denize girdiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 16-20 Kasım tarihlerinde eğitime bir hafta ara verileceğini açılamasının ardından, vatandaşlar Cuma gününden itibaren yola koyulunca turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle vatandaşlardan bazılarının denize girdiği, bazılarının izole tekne tatilini tercih ettiği görüldü. Haftalık tatilin yanı sıra, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih ederek ilçeye yerleşenlerin sayısı artarken, İzmir depreminin de etkisiyle apartman dairelerinin yerine müstakil evleri tercih edenler de Bodrum'un yolunu tuttu.'YERLEŞİK YAŞAYAN KİŞİ SAYISI ARTTI, MEKANLAR KAPATMIYOR'25 yıldır Bodrum'da yaşayan Ozan Erdal, "Havalar çok güzel gidiyor bunun da etkisiyle Bodrum normale göre daha hareketli. İşler de güzel gidiyor. Önümüzde ara tatil var bu yüzden işler daha iyi olur diye düşünüyoruz. Çok yoğun bir artış yok ama geçen yıllara kıyasla Bodrum biraz kalabalıklaştı. Depremde önemli bir faktör oldu çünkü Bodrum'da iki kattan, üç kattan fazla ev yok. Hava müsait. Çok sıkışık bir nüfusumuz yok. Pandemide insanların gezmesi daha kolay bu yüzden tercih ediliyor. Pandemi başladığında İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yoğun bir insan akışı oldu. Şu anda, normalde çoğu mekan bu tarihlerde kapatmaya başlardı ama ara tatilin etkisiyle kapatmama kararı aldı. Yerleşik yaşayan ortalama 200 bin kişinin şu an 600 binlere yükseldiği tahmin ediliyor" dedi.'YERLEŞMEYE GELDİK, EV BAKIYORUZ'Bodrum'a yerleşmek için İstanbul'dan gelen Furkan Berk Kıran, "İstanbul'un yoğun hayatından, kalabalığından, kötü havasından sıkıldık. Pandemide en yoğun yerlerden bir tanesi İstanbul. Buranınsa yeşilliği bol, temiz havası fazla, insan sayısı daha az bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Üst üste depremler de yaşanıyor bahçeli evde yaşamak bizim için bir avantaj olacak burası da deprem bölgesi ama yüksek binalar yok. Yıkılsa da kurtulma ihtimalimiz yüksek" diye konuştu.'VİRÜSTEN KORKANLAR BURAYA GELDİ'Bodrumlu esnaflardan İbrahim Yaşar Güneri, "41 yıllık esnafım. Diğer yıllara göre buraya yerleşmek için gelen kişilerin sayısında artış var. Pandemi dolayısıyla kaçıyorlar ve kendilerini burada izole etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta başlayacak ara tatilde bir artış bekliyoruz ama inşallah herkes sağlam gelip sağlam döner" dedi.72 yaşındaki Bodrumlu Hamit İri, "Bodrum'da ciddi bir kalabalık yok ama virüsten korkanlar buraya geldi. Gelen burada kalıyor, gitmiyor. Ben 40 sene önce Bodrum'a 10 günlük tatile geldim ve senelerdir burada yaşıyorum. Buraya gezmeye gelmiştim beğendim ve kaldım. Hava çok güzel. Buraya gelenler dönemiyor. İyot bol, oksijen bol" şeklinde konuştu.

Teknede izole bir tatili tercih eden Burak Karayetim ise, "Bizim için güvenli. Teknedeyiz, çok fazla insanla muhatap olmuyoruz. Sürekli deniz üzerinde olduğumuz için depremi de hissetmedik" dedi.


Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum
Ara tatilin de gözdesi Bodrum

Ziya Selçuk, İstanbul, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ara tatilin de gözdesi Bodrum - Son Dakika


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