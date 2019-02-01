Ara Transfere 70 Milyon Euro Harcandı

Ligdeki 18 takımdan 13'ü kadrosuna yeni isimler eklerken, beş takım ise sessiz kaldı.

Ligdeki 18 takımdan 13'ü kadrosuna yeni isimler eklerken, beş takım ise sessiz kaldı. Hertha, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg ve Freiburg kadrolarını yeterli bulup transfer yapmadı. Transfer için 13 takımın harcadığı para ise yaklaşık 70 milyon Euroyu buldu. Ara transferde Bundesliga takımlarına toplam 26 futbolcu imza attı. Bir yıl önce Arsenal takımına Pierre-Emerick Aubameyang'ı 63 milyon 750 bin Euroya satan Dortmund, bu kez de Amerikalı milli futbolcusunu bir diğer İngiliz takımı Chelsea'ya sattı. Bu transferden ise sarı siyahlılar 64 milyon Euroyu kasalarına koydu.



Takımlar ve aldıkları futbolcular şunlar:



Dortmund: Leonardo Balerdi'yi 15 milyona aldı



B. Münih: Alphonso Davies'i aldı 10 milyon ödedi. RB Leipzig: Amadou Haidara'ya 18 milyon ödedi. Tyler Adams ve Emile Smith-Rowe ise bedelsiz kiraladı.



Frankfurt: Martin Hinteregger ve Sebastian Rode'yi kiraladı. Tuta için 1.8 milyon euro ödedi. Hoffenheim: Lucas Ribeiro için 4 milyon euro ödedi. Werder Bremen: Romano Schmid için bir milyon euro ödendi. Schalke: Rabbi Matondo'nun transferi için 9 milyon euro harcandı. Freiburg: Vincenzo Grifo kiraladı. Düsseldorf: Markus Suttner, Jaroslav Drobny ve Dawid Kownacki kiralandı. Augsburg: Gregor Kobel ve Reece Oxford kiralandı. Stuttgart: Ozan Kabak için Galtasaray'a 10 milyon euro ödendi. Steven Zuber ve Alexander Esswein kiralık olarak alındı. Hannover: Kevin Akpoguma, Nicolai Müller ve Jonathas kiralandı. Nürnberg: Ivo Ilicevic.

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