Ara transferin sessiz takımı Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ara transferin sessiz takımı Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek! - Son Dakika Spor

Ara transferin sessiz takımı Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek!

6 saat önce

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ara transferin sessiz takımı Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek!, System.String[]

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.


Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.


24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.


- Ara transferde sessiz


Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.


Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.


- 2 oyuncu takıma dönüyor


Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.


Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.


Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Hüseyin Göçek, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bahattin Duran'ın, "Alper, Cüneyt'ı sattı" sözleri sonrası maça çıkmadığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ara transferin sessiz takımı Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]