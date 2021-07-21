Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu - Son Dakika

Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Polatlı 1 caddede meydana gelen kazada tali yoldan hızla çıkan bir otomobil kazaya neden oldu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.