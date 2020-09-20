Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı, şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi dikkati çekti.

Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı, şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi dikkati çekti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği A.K'yi takibe aldı.

Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde polis ekiplerini fark eden A.K, içinde uyuşturucu bulunan çantayı atarak kaçmak istedi.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin attığı çantanın içinden satışa hazır y70 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ve 765 lira para ile bir hassas terazi ele geçirildi. Hassas teraziye araba anahtarı görünümü verildiği görüldü.

Evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 02:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü         
22:06
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
14:59
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi         
10:07
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 03:15:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei