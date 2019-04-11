Son Dakika Haberleri: Araba Bagajınızda Bu El Yapımı Aleti Bulundurun

Araba Bagajınızda Bu El Yapımı Aleti Bulundurun

30 dakika önce

Arkadaşlar bugun eşya bagaj bağlamanızda yardımcı olacak harika el yapımı kelepçe yaptım iyi seyirler .

Arkadaşlar bugun eşya bagaj bağlamanızda yardımcı olacak harika el yapımı kelepçe yaptım iyi seyirler .
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:36 Kaynak: Youtube
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