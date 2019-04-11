Araba Bagajınızda Bu El Yapımı Aleti Bulundurun
30 dakika önce
Arkadaşlar bugun eşya bagaj bağlamanızda yardımcı olacak harika el yapımı kelepçe yaptım iyi seyirler .
Arkadaşlar bugun eşya bagaj bağlamanızda yardımcı olacak harika el yapımı kelepçe yaptım iyi seyirler .
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:36 Kaynak: Youtube
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