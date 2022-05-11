Araba boyayan ressam robot! - Son Dakika
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Araba boyayan ressam robot!

11.05.2022 14:26
Araba boyayan ressam robot!

Hassasiyeti ve esnekliği bir arada barındıran ressam robot, ortaya çıkardığı çalışmalar ile hayran bıraktı.

ABB Robotics'in sunduğu yeni teknolojisi paylaştığı bir video ile duyurdu. Şirket robotun bir otomobili boyadığı tanıtım filmini yayınladı. Hassasiyeti ve esnekliği bir arada barındıran ressam robot, ortaya çıkardığı çalışmalar ile hayran bıraktı.

Bu PR çalışması için şirket, dünyanın ilk robotla boyanmış arabasını yaratmak için sekiz yaşındaki Hintli dahi çocuk Advait Kolarkar ve Dubai merkezli dijital tasarım kolektifi Illusorr ile işbirliği yaptı. Proje, temelde endüstriyel bir robota monte edilmiş 1.000 püskürtme ucuna sahip şirketin PixelPaint teknolojisini gözler önüne seriyor.

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Yeni robot kol hem boyadan hem zamandan tasarruf sağlıyor!

Şirketin hazırladığı mini belgeselde yeni teknoloji bizlere sunuluyor. ABB, PixelPaint ile üretimi daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Maskeleme malzemelerine ve ekstra havalandırmaya olan ihtiyacı ortadan kaldırmak isteyen şirket, böylece su ve enerji tasarrufu sağlarken emisyonları düşürmeyi hedefliyor.

Boya kolu araca oldukça yakın bir şekilde seyrederken böylece boyanın çevreye saçılmasının önüne geçiliyor. Farklı renkler hızlı bir şekilde araca uygulanabiliyor. Tek bir aşamaya ihtiyaç duyan yeni teknoloji böylece hem zamandan hem de boyadan tasarruf sağlıyor.

ABB, yeni teknolojisi ile üretim süresini yarıya indirebileceğini söylüyor. Ayrıca maliyetleri yüzde 60'a varan oranlarda azaltabileceğini iddia eden şirket, aynı zamanda çevreye verilen zararın da önüne geçilebileceği inancında.

Peki siz ressam robot ve ABB'nin boyama teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Ressam, Robot, Dubai, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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