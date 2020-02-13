Güney Amerika'da bir araba büyüklüğünde, 7 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Güney Amerika'da bir araba büyüklüğünde, 7 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu - Son Dakika Dünya

Güney Amerika'da bir araba büyüklüğünde, 7 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

6 saat önce

Güney Amerika'da yaklaşık 7 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen araba büyüklüğündeki kaplumbağa fosili bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

İlk olarak 13 milyon önce yaşamaya başladığı düşünülen 'stupendemys geographicus' türüne ait fosiller, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ile Venezuela'nın Urumaco bölgesinde bulundu.

Bu türe ait ilk fosiller 1970'li yıllarda bulunmuştu ancak 4 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen hayvana dair çok sayıda mesele gizemini korumaya devam ediyor.

BİR ARABA BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bir araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen bu türün Güney Amerika'da Amazon ve Orinoco nehirleri oluşmadan önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu türün erkeklerinde kabuklarının iki yanında da bir boynuz olduğu düşünülüyor. Fosillerde bulunan derin yaralardan ötürü bu boynuzların rakiplerle yapılan kavgalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, üç metre uzunluğunda bir kabuk ve alt çene kemiği bulduklarını, bu keşifler sayesinde hayvanın yemek alışkanlıklarıyla ilgili ipucu elde ettiklerini söylüyor.

DEV TİMSAHLARLA BİRLİKTE YAŞIYORDU

Araştırmacılara göre bu dev kaplumbağa göllerin ve nehirlerin derinlerinde dev timsahlar ile beraber yaşıyordu; daha küçük hayvanları, otları, meyveleri ve tohumları yiyordu.

Bu türün bu kadar büyük olmasının nedeni kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor.

Güney Amerika'da bir araba büyüklüğünde, 7 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Güney Amerika, Venezuela, Kolombiya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:05 
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