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Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim - Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim

20.08.2021 14:33

Adana'da, kendi yöntemiyle araba çalan oto tamircisi Coşgun A. isimli şahıs, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Coşgun A. yapılan sorguda, "Akşama geri getirecektim" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Adana'da, park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan oto tamircisi Coşgun A. (34), kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Coşgun A., ifadesinde, "Pişmanım. Siz yakalamasaydınız ben zaten otomobili akşam götürüp geri yerine bırakacaktım" dedi.

ARABASINI BIRAKTIĞI YERDE BULAMADI

Olay, 13 Ağustos'ta sabaha karşı Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi A.D., akşam işten gelip, evinin yakınındaki sanayi sitesinin içine otomobilini park etti. Ertesi gün sabah işe gitmek için aracını bıraktığı yere gelen ve yerinde olmadığını fark eden A.D., durumu polise bildirdi.

Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin Coşgun A. tarafından çalındığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi Süleyman Vahit Caddesi'nde dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan Coşgun A. emniyete götürülürken, çaldığı otomobil ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim

BİSİKLETİNİ DE OTOMOBİLLE BİRLİKTE GÖTÜRDÜ

Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Coşgun A.'nın, otomobilin yanına bisikletiyle geldiği, yarım saat boyunca çalıştırmak için uğraştığı ve çalıştırdıktan sonra bisikletini arka koltuğa yerleştirmeye çalışıp sığdıramayınca da otomobilin üzerine bağlayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim

"YAKALAMASAYDINIZ AKŞAM GERİ GETİRECEKTİM"

Emniyette sorguya alınan Coşgun A.'nın, "Siz yakalamasaydınız ben zaten otomobili akşam geri aynı yerine getirecektim. Ama yakaladınız" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşgun A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim

Cumhuriyet Mahallesi, Adana Yüregir, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim - Son Dakika


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