Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat - Son Dakika

Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat

17.05.2021 17:44

Antalya'da bir sürücü, aracının yan aynasına dolanan bir yılanla seyahat etti. Yılanın aracın içine girmeye çalıştığı korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden, "Şaka gibi ya" tepkisini gösterdi.

Antalya'da yaşayan Özkan Kaya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracına bir yeşil yılan girdi. Bir süre aracıyla yolculuk yapan Kaya, yılanı Kızılarık Caddesi'ne geldiğinde sağ aynasına dolanmış şekilde duran yılanı fark etti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERİ GERİ SALLANDI

Rüzgarında etkisiyle bir ileri bir geri giden yılan karşısında sürücü ve yanındaki yolcu büyük şaşkınlık yaşadı. Yılanın içeri girmesinden korkan sürücü, 'Şaka gibi ya' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

BİR SÜRE YILANLA YOLCULUK YAPTI

Bir süre yılanla yolculuk yapan sürücü Kaya, yılanı Cırnık Köprüsü'nde kanal kenarında bıraktığı öğrenildi. Yılanın otomobil aynasındaki yolculuğu an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılanla yolculuk yapan sürücü neye uğradığını şaşırdı: Şaka gibi ya
Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat

Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Antalya, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat - Son Dakika


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